Октябрь, 17 в 9:57

Сегодня под утро в Запорожье раздались громкие взрывы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, оккупанты выпустили по городу ракеты. К счастью, обошлось без пострадавших.

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