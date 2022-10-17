В Запорожье на рассвете во время тревоги раздались громкие взрывы
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Сегодня под утро в Запорожье раздались громкие взрывы.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По его словам, оккупанты выпустили по городу ракеты. К счастью, обошлось без пострадавших.
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Глава области призвал жителей областного центра и региона быть бдительными и не пренебрегать воздушными тревогами.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что россияне били по окраинам города и пригороду.
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