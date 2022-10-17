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Факты / Происшествия

В Запорожье на рассвете во время тревоги раздались громкие взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
Подтверждено
В Запорожье на рассвете во время тревоги раздались громкие взрывы

Сегодня под утро в Запорожье раздались громкие взрывы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, оккупанты выпустили по городу ракеты. К счастью, обошлось без пострадавших.

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