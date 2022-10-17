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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Обстрел Николаева и удары по Сумщине: что происходит на 236 сутки войны (онлайн)

Обстрел Николаева и удары по Сумщине: что происходит на 236 сутки войны (онлайн)

В Херсонской области оккупанты начали процесс эвакуации “государственных учреждений” — Генштаб.

Вечером оккупанты обстреляли Николаев. В городе загорелся масштабный пожар.

Министр Израиля призвал оказать Украине военную помощь.

ГУР Украины назначили награду в $100 тыс. за задержание Игоря Гиркина.

В Белгороде в районе аэропорта вспыхнул масштабный пожар. Местные сообщили о 16 взрывах над городом.

Разместили технику в двух турбинных залах: часть ЗАЭС контролируют кадыровцы.

Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС создать спецтрибунал по расследованию военных преступлений РФ.

США не потерпят ядерные атаки России в какой-либо форме в войне против Украины – Салливан.

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01:14 - 17 октября

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что ключевые горячие точки на Донбассе – это Соледар и Бахмут. Именно туда РФ бросила 2 тысячи “зэков”.

– Там продолжаются очень тяжелые бои. Против наших сил оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и 2 тысячи “зеков” – они среди наемников именно там. И это “зеки” с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии.

Вот так российское государство спонсирует террор – ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова. Кто-то в мире еще сомневается, стоит ли официально признавать Россию государством-террористом? Вряд ли, – заявил глава государства.

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01:12 - 17 октября

Около 100 тыс. униженных, взбешенных мужчин, почувствовавших вкус крови и произвола, вернутся в Россию и начнут звереть. Таким мнением поделился российский оппозиционер Геннадий Гудков.

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01:10 - 17 октября

Россия пять раз обстреляла Великописаревскую громаду Сумской области, а также дважды Белопольскую. Из-за ударов по последней была повреждена критическая инфраструктура, в результате чего обесточен ряд населенных пунктов. По состоянию на 18.00 было 2151 отключенных абонентов, на 20.00 осталось 1030.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

— В результате сегодняшних обстрелов со стороны России снова имеем аварийные отключения по области. Пока не хватает мощностей для Шосткинского района, — написал он.

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