Обстрел Николаева и удары по Сумщине: что происходит на 236 сутки войны (онлайн)
В Херсонской области оккупанты начали процесс эвакуации “государственных учреждений” — Генштаб.
Вечером оккупанты обстреляли Николаев. В городе загорелся масштабный пожар.
Министр Израиля призвал оказать Украине военную помощь.
ГУР Украины назначили награду в $100 тыс. за задержание Игоря Гиркина.
В Белгороде в районе аэропорта вспыхнул масштабный пожар. Местные сообщили о 16 взрывах над городом.
Разместили технику в двух турбинных залах: часть ЗАЭС контролируют кадыровцы.
Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС создать спецтрибунал по расследованию военных преступлений РФ.
США не потерпят ядерные атаки России в какой-либо форме в войне против Украины – Салливан.
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