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Расстреляли и закопали во дворе: в освобожденном Высокополье нашли тела трех человек

Юля Захарченко, редактор ленты
Расстреляли и закопали во дворе: в освобожденном Высокополье нашли тела трех человек
Фото: Офис генпрокурора

В освобожденном Высокополье Херсонской области обнаружили тела еще трех человек, которых расстреляли российские захватчики во время оккупации поселка городского типа.

По данным Херсонской областной прокуратуры, после расстрела мирных жителей оккупанты закопали трупы на территории частных жилых домов.

Тела направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Продолжаются следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства смерти людей.

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