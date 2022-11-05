Расстреляли и закопали во дворе: в освобожденном Высокополье нашли тела трех человек

Ноябрь, 05 в 14:32

В освобожденном Высокополье Херсонской области обнаружили тела еще трех человек, которых расстреляли российские захватчики во время оккупации поселка городского типа.

По данным Херсонской областной прокуратуры, после расстрела мирных жителей оккупанты закопали трупы на территории частных жилых домов.

Тела направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Продолжаются следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства смерти людей.

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Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Согласно действующему законодательству, наибольшее наказание за это преступление предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.