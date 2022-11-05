Розстріляли і закопали у дворі: у звільненому Високопіллі знайшли тіла трьох людей

Листопад, 05 в 14:32

У звільненому Високопіллі на Херсонщині виявили тіла ще трьох людей, яких розстріляли російські загарбники під час окупації селища міського типу.

За даними Херсонської обласної прокуратури, після розстрілу мирних жителів окупанти закопали трупи на території приватних житлових будинків.

Тіла направили для проведення судово-медичної експертизи. Тривають слідчі дії, щоб з’ясувати всі обставини смерті людей.

Зараз дивляться

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Згідно з чинним законодавством, найбільше покарання за цей злочин передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.