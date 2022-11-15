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ГБР разоблачило в Одессе схему получения взяток с экспортеров зернового коридора

Валентина Летяк, редактор ленты
Хабарі з експортерів зернового коридору
Фото: ГБР

В Одесской области должностные лица Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей брали огромные взятки с экспортеров так называемого зернового коридора, организовав масштабную схему поборов.

По данным ГБР, чиновники через посреднические фирмы потребовали деньги за беспрепятственное и быстрое оформление фитосанитарных сертификатов и других разрешительных документов.

Определенные коммерческие компании под видом консультаций и фумигационных услуг экспортерам зерновых культур выступали посредниками в получении взяток.

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Хабарі з експортерів зернового коридору
Хабарі з експортерів зернового коридору
Хабарі з експортерів зернового коридору
Хабарі з експортерів зернового коридору
ГБР разоблачило в Одессе схему получения взяток с экспортеров зернового коридора / 2 фотографии

Готовятся подозрения чиновникам, причастным к сделке в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом – ч. 3 ст. 368 УКУ.

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией.

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Источник: ГБР
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