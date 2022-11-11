Ноябрь, 11 в 20:59

В рамках зернового коридора в пятницу, 11 ноября, из морских портов Одесса, Южный и Черноморск вышли четыре судна со 120 тыс. тонн агропродукции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В портах Большой Одессы под обработкой находятся 25 судов. На них загружается 741 тыс. тонн украинской агропродукции.

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За минувшие сутки порты Большой Одессы, согласно сообщению, взяли на погрузку четыре судна со 148 тыс. тонн агропродукции.

Кроме того, зерновым коридором продолжают двигаться семь судов под загрузку 198,2 тыс. тонн агропродукции.

Так, балкеры вывезут 40 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии (BUZBURUN M) и еще 40 тыс. тонн для Йемена и Афганистана (GOKOVA M).

Всего с 1 сентября из портов Большой Одессы вышли 442 судна. Они экспортировали 10,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

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Фото: Мининфраструктуры