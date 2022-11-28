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Факты / Происшествия

В Латвии автобус с украинскими военными попал в ДТП – есть пострадавшие

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ДТП
Фото: Depositphotos

В Латвии автобус с украинскими военнослужащими попал в ДТП. В результате аварии погиб водитель транспорта, 26 человек получили травмы разной степени, трое — в тяжелом состоянии.

Сколько именно украинских военных пострадало, не сообщается, но, по информации эстонских СМИ, большинство пассажиров были украинцы.

Отмечается, что автобус, перевозивший людей по заказу эстонского военного ведомства, столкнулся с грузовиком на территории Латвии. Автобус следовал из Польши в Эстонию.

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– В результате аварии пострадал один эстонский военнослужащий Сил обороны, который был доставлен в больницу для обследования. Остальные пассажиры, пострадавшие в аварии, являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, которые также доставлены в больницу, — говорится в сообщении пресс-службы Сил обороны Эстонии.

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Авария произошла вечером 26 ноября в районе латвийского города Айнажи рядом с эстонской границей на трассе Via Baltica.

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Сообщается, что на этой же трассе в субботу произошло несколько дорожно-транспортных происшествий из-за снега и гололеда.

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