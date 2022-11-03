Перевернулся на крышу: в ДТП попал автобус Одесса – Варна, есть пострадавшие

Ноябрь, 03 в 16:40

На трассе Одесса – Рени в районе села Новокаменка Измаильского района 3 ноября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса сообщением Одесса – Варна.

По предварительным данным полиции, 49-летний водитель автобуса, следовавшего из Болгарии в сторону Одессы, превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

На момент аварии в салоне находились девять пассажиров и двое водителей. В больницу с различными травмами госпитализировали троих пассажиров и водителя, находившегося за рулем.

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Ни у него, ни у его напарника алкоголя в крови не обнаружили.

Открыто производство по ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Также назначен ряд экспертиз. Следственные действия продолжаются.