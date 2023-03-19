Март, 19 в 13:11

Пограничники Мукачевского отряда в рамках спецоперации Март-2023 поймали восьмерых военнообязанных мужчин, которые пытались пересечь государственную границу Украины. Часть из них собиралась покорить горы, другая же — пойти вплавь.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Все мужчины пытались вне пунктов пропуска попасть в Румынию, — говорится в сообщении.

Четверо из задержанных планировали “покорять” высокогорье. Их задержали пограничные наряды от отдела пограничной службы Яблоновка.

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– Двое из нарушителей границы прибыли в Закарпатье с Тернопольщины, один из Черкасской области, еще один из Житомирщины, — рассказали правоохранители.

Еще четырех злоумышленников задержали военнослужащие отдела Тячев. Трех из них пограничный наряд задержал около 23.00 на берегу реки Тиса. Мужчины были одеты в гидрокостюмы.

– Кроме тщательно обернутых в полиэтилен сменной одежды, обуви, документов и денежных средств, они имели при себе накачанные автомобильные камеры, с помощью которых планировали переплывать незнакомый для них водоем. Все мужчины прибыли в Закарпатье из других регионов: один из Тернопольщины, один из Винницкой области, один из Одесской области, – говорится в сообщении.

На Закарпатье пограничники задержали мужчин в гидрокостюмах, которые пытались пересечь границу / 5 фотографий

Правоохранители отмечают, что сейчас на Закарпатье в ночное время температура воздуха опускается ниже нуля градусов. Глубина реки достигает трех метров, ширина — 50 метров. В течение года зафиксировано 14 случаев гибели мужчин во время попыток преодоления речного участка границы.

Еще одного жителя Одесской области задержал пограничный наряд на окраине поселка Солотвино. Мужчина признался, что прибыл в Закарпатье с целью незаконного пересечения границы. За организацию своего “путешествия” он заплатил 2,5 тысячи долларов.

– Сейчас оперативники отряда устанавливают лиц, причастных к организации незаконной переправки лиц через границу, — отметили правоохранители.

На задержанных за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, открыли административные производства (ст. 204-1 КУоАП). Дела направлены в суд.