На Закарпатті прикордонники затримали чоловіків у гідрокостюмах, які намагалися перетнути кордон
Прикордонники Мукачівського загону в рамках спецоперації Березень-2023 спіймали вісьмох військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися перетнути державний кордон України. Частина з них збиралася підкорити гори, інша ж – піти вплав.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
– Усі чоловіки намагались поза пунктами пропуску потрапити до Румунії, – йдеться у повідомленні.
Четверо із затриманих планували “підкорювати” високогір’я. Їх затримали прикордонні наряди від відділу прикордонної служби Яблунівка.
– Двоє із порушників кордону прибули на Закарпаття з Тернопільщини, один з Черкащини, ще один із Житомирщини, – розповіли правоохоронці.
Ще чотирьох зловмисників затримали військовослужбовці відділу Тячів. Трьох із них прикордонний наряд затримав близько 23.00 на березі річки Тиса. Чоловіки були одягнені у гідрокостюми.
– Окрім ретельно обгорнутих у поліетилен змінного одягу, взуття, документів та грошових коштів, вони мали при собі накачані автомобільні камери, за допомогою яких планували перепливати незнайому для них водойму. Усі чоловіки прибули на Закарпаття з інших регіонів: один із Тернопільщини, один із Вінниччини, один з Одещини, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що зараз на Закарпатті в нічний час температура повітря опускається нижче нуля градусів. Глибина річки сягає трьох метрів, ширина – 50 метрів. Впродовж року зафіксовано 14 випадків загибелі чоловіків під час спроб подолання річкової ділянки кордону.
Ще одного жителя Одещини затримав прикордонний наряд на околиці селища Солотвино. Чоловік зізнався, що прибув на Закарпаття з метою незаконного перетину кордону. За організацію своєї «подорожі» він заплатив 2,5 тисячі доларів.
– Наразі оперативники загону встановлюють осіб причетних до організації незаконного переправлення осіб через кордон, – зазначили правоохоронці.
На затриманих за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України, відкрили адміністративні провадження (ст. 204-1 КУпАП). Справи скеровано до суду.