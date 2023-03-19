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На Закарпатті прикордонники затримали чоловіків у гідрокостюмах, які намагалися перетнути кордон

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
На Закарпатті прикордонники затримали чоловіків у гідрокостюмах, які намагалися перетнути кордон
Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники Мукачівського загону  в рамках спецоперації Березень-2023 спіймали вісьмох військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися перетнути державний кордон України. Частина з них збиралася підкорити гори, інша ж – піти вплав.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

– Усі чоловіки намагались поза пунктами пропуску потрапити до Румунії, – йдеться у повідомленні. 

Четверо із затриманих планували “підкорювати” високогір’я. Їх затримали прикордонні наряди від відділу прикордонної служби Яблунівка.

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– Двоє із порушників кордону прибули на Закарпаття з Тернопільщини, один з Черкащини, ще один із Житомирщини,  – розповіли правоохоронці.

Ще чотирьох зловмисників затримали військовослужбовці відділу Тячів. Трьох із них прикордонний наряд затримав близько 23.00 на березі річки Тиса. Чоловіки були одягнені у гідрокостюми. 

– Окрім ретельно обгорнутих у поліетилен змінного одягу, взуття, документів та грошових коштів, вони мали при собі накачані автомобільні камери, за допомогою яких планували перепливати незнайому для них водойму. Усі чоловіки прибули на Закарпаття з інших регіонів: один із Тернопільщини, один із Вінниччини, один з Одещини,  – йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці зазначають, що зараз на Закарпатті в нічний час температура повітря опускається нижче нуля градусів. Глибина річки сягає трьох метрів, ширина – 50 метрів. Впродовж року зафіксовано 14 випадків загибелі чоловіків під час спроб подолання річкової ділянки кордону.

На Закарпатті прикордонники затримали чоловіків у гідрокостюмах, які намагалися перетнути кордон / 5 фотографий

Ще одного жителя Одещини затримав прикордонний наряд на околиці селища Солотвино. Чоловік зізнався, що прибув на Закарпаття з метою незаконного перетину кордону. За організацію своєї «подорожі» він заплатив 2,5 тисячі доларів.

– Наразі оперативники загону встановлюють осіб причетних до організації незаконного переправлення осіб через кордон,  – зазначили правоохоронці. 

На затриманих за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України, відкрили адміністративні провадження (ст. 204-1 КУпАП). Справи скеровано до суду.

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