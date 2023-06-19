Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Киевщине мужчина систематически насиловал собственную дочь – его задержали
Срочно
Обстрел Киевщины: количество пострадавших возросло до семи, среди них двое детей
После резонанса: в Киеве отменили закупку сотен барабанов для укрытий
На свидание пришел с другом: в Сумах правоохранитель склонил к сексу 15-летнюю девушку
Горящие обломки падают на тротуар: в Белгороде загорелась многоэтажка
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

Многие погибшие остаются под завалами: Херсонская ОВА о жертвах и пропавших из-за подтопления

Потоп на Херсонщині
Фото: МВД

Официально 11 человек погибли в результате подтопления во временно оккупированных Алешках. Однако реальное количество погибших в других населенных пунктах на левом берегу Херсонской области в целом может быть значительно больше, поскольку Российская Федерация пытается скрыть факт массовой смерти жителей.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Мы знаем, что в Алешках только официально 11 человек погибло от подтопления. Там очень пострадало все. Однако это количество сильно занижено, ведь Россия пытается скрыть факт массовой гибели мирных людей. Тела погибших местных жителей вывозят, врачей не допускают к осмотру, чтобы они не могли установить истинную причину смерти. Также многие погибшие люди остаются под завалами собственных домов. И это только в Алешках. А на левом берегу еще затоплены 17 населенных пунктов. Масштабы этой катастрофы страшно оценить.

По данным Центра национального сопротивления, более 500 жителей Алешек погибли из-за потопа. Прокудин отметил, что в ОВА нет точного количества погибших из-за временной оккупации Россией части Херсонской области.

— Не знаю о количестве, но тот факт и доказательство, что Россия отклонила запрос ООН на доступ к затопленной территории, части левобережной Херсонщины, — это грубое нарушение международного права. Они что-то скрывают. Хотя наши волонтеры спасли с той стороны уже 147 человек, среди них — девять детей и 64 женщины. Сейчас они в безопасности и обеспечены всем необходимым, — утверждает глава ОВА.

Читайте также
Последствия подрыва Каховской ГЭС: какие населенные пункты затопило — карта
Многие погибшие остаются под завалами: Херсонская ОВА о жертвах и пропавших из-за подтопления

Война в Украине, Каховська ГЕС, Каховское водохранилище, Олешки, потоп, Херсонская область, Херсонщина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ накрыли огнем 14 артиллерийских подразделений РФ и уничтожили 3 системы ПВО – Генштаб
український військовий, війна в Україні
5 тыс. грн от правительства и 6,6 тыс. от ООН: как получить выплаты пострадавшим от подтопления
Многие погибшие остаются под завалами: Херсонская ОВА о жертвах и пропавших из-за подтопления
Каховская ГЭС: СМИ показали фото авто со взрывчаткой на плотине за неделю до подрыва
Каховська ГЕС
OSINT-портал Oryx закрывается — причина
танк Abrams випускає снаряд
Лондон будет контролировать средства, которые подсанкционные олигархи РФ направят на восстановление Украины
Велика Британія, прапор Великої Британії
Видео
Ракеты от США и Британии, боеприпасы от Норвегии и Дании: итоги Рамштайна-13

Украина получит новую военную помощь, западная авиакоалиция по усилению обороны украинского неба расширяется. Уже начали работать над стартом ускоренной программы обучения украинских пилотов.

Петр Демьянчук
Уютные отели и современные комплексы: где отдохнуть в Карпатах
Карпаты
Спасаются запасами и скважинами: как выживают люди на Днепропетровщине без реки
Вода, кран
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
Многие погибшие остаются под завалами: Херсонская ОВА о жертвах и пропавших из-за подтопления
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
Многие погибшие остаются под завалами: Херсонская ОВА о жертвах и пропавших из-за подтопления
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь