Многие погибшие остаются под завалами: Херсонская ОВА о жертвах и пропавших из-за подтопления

Официально 11 человек погибли в результате подтопления во временно оккупированных Алешках. Однако реальное количество погибших в других населенных пунктах на левом берегу Херсонской области в целом может быть значительно больше, поскольку Российская Федерация пытается скрыть факт массовой смерти жителей.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Мы знаем, что в Алешках только официально 11 человек погибло от подтопления. Там очень пострадало все. Однако это количество сильно занижено, ведь Россия пытается скрыть факт массовой гибели мирных людей. Тела погибших местных жителей вывозят, врачей не допускают к осмотру, чтобы они не могли установить истинную причину смерти. Также многие погибшие люди остаются под завалами собственных домов. И это только в Алешках. А на левом берегу еще затоплены 17 населенных пунктов. Масштабы этой катастрофы страшно оценить.

По данным Центра национального сопротивления, более 500 жителей Алешек погибли из-за потопа. Прокудин отметил, что в ОВА нет точного количества погибших из-за временной оккупации Россией части Херсонской области.

— Не знаю о количестве, но тот факт и доказательство, что Россия отклонила запрос ООН на доступ к затопленной территории, части левобережной Херсонщины, — это грубое нарушение международного права. Они что-то скрывают. Хотя наши волонтеры спасли с той стороны уже 147 человек, среди них — девять детей и 64 женщины. Сейчас они в безопасности и обеспечены всем необходимым, — утверждает глава ОВА.

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