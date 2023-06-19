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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Багато загиблих залишаються під завалами: Херсонська ОВА про жертв і зниклих через підтоплення

Потоп на Херсонщині
Фото: МВС

Офіційно 11 людей загинуло внаслідок підтоплення у тимчасово окупованих Олешках. Проте реальна кількість загиблих в інших населених пунктах на лівому березі Херсонської області загалом може бути значно більшою, оскільки Російська Федерація намагається приховати факт масової смерті жителів.

Про це заявив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Ми знаємо, що в Олешках тільки офіційно 11 людей загинуло від підтоплення. Там дуже постраждало все. Однак ця кількість сильно занижена, адже Росія намагається приховати факт масової загибелі мирних людей. Тіла загиблих місцевих жителів вивозять, лікарів не допускають до огляду, щоб вони не могли встановити справжню причину смерті. Також багато загиблих людей залишаються під завалами власних будинків. І це лише в Олешках. А на лівому березі ще затоплені 17 населених пунктів. Масштаби цієї катастрофи страшно оцінити.

За даними Центру національного спротиву, понад 500 мешканців Олешків загинули через потоп. Прокудін зазначив, що в ОВА немає точної кількості загиблих через тимчасову окупацію Росією частини Херсонської області.

– Не знаю про кількість, але той факт і доказ, що Росія відхилила запит ООН на доступ до затопленої території, частини лівобережної Херсонщини – це грубе порушення міжнародного права. Вони щось приховують. Хоча наші волонтери врятували з того боку вже 147 людей, серед них – 9 дітей і 64 жінки. Зараз вони у безпеці та забезпечені всім необхідним, – стверджує очільник ОВА.

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Війна в Україні, Каховська ГЕС, Каховське водосховище, Олешки, потоп, Херсонська область, Херсонщина
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