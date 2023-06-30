Нардеп за $50 тыс. обещал “отмазать” иностранца от экстрадиции – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила действующего народного депутата, который за $50 тыс. обещал иностранцу помочь избежать экстрадиции.

По данным Офиса генпрокурора, подозрение в мошенничестве сообщили народному депутату Украины, главе подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

По данным следствия, нардеп обманом завладел $50 тыс. гражданина Германии.

Парламентарий “гарантировал”, что использует свои связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца.

Сотрудники СБУ задокументировали, как нардеп получил первую часть денежного вознаграждения – $20 тыс., а затем разоблачили его на получении второго “транша” – $30 тыс.

Решается вопрос об избрании депутату меры пресечения.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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