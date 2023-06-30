Нардеп за $50 тис. обіцяв “відмазати” іноземця від екстрадиції – СБУ

Служба безпеки України викрила народного депутата, який за $50 тис. обіцяв іноземцеві посприяти в уникненні екстрадиції.

За даними Офісу генпрокурора, підозру в шахрайстві повідомили народному депутату України, голові підкомітету з питань діяльності органів правопорядку комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.

За даними слідства, нардеп обманом заволодів $50 тис. громадянина Німеччини.

Парламентар “гарантував”, що використає свої зв’язки в суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову в наданні іноземцю статусу біженця.

Співробітники СБУ задокументували, як нардеп отримав першу частину грошової винагороди – $20 тис., а потім викрили його на одержанні другого “траншу” – $30 тис.

Наразі вирішується питання про обрання депутату запобіжного заходу.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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