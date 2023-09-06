РФ атаковала ракетами объект инфраструктуры Запорожья: пострадали два работника
В 10:24 6 сентября российские войска нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья.
Обновлено в 11:26. В результате атаки подвергся разрушениям объект гражданской инфраструктуры.
Известно, что пострадали двое работников предприятия.
На месте работают все службы, сообщает руководитель областной военной администрации Юрий Малашко.
Заметим, что ракетная опасность в области не проходит почти четыре часа.
В девять утра в Воздушных силах ВСУ предупредили об активизации вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.
В частности, в ВС ВСУ предупредили, что армия РФ может применить авиационное вооружение.
А уже в 10:23 стало известно об опасности применения баллистического вооружения в ряде областей на Востоке и Юге Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 560-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Юрий Малашко, Воздушные сили ВСУ
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова