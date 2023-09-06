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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ атаковала ракетами объект инфраструктуры Запорожья: пострадали два работника

Вибух
Фото: Depositphotos

В 10:24 6 сентября российские войска нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья.

Обновлено в 11:26. В результате атаки подвергся разрушениям объект гражданской инфраструктуры.

Известно, что пострадали двое работников предприятия.

На месте работают все службы, сообщает руководитель областной военной администрации Юрий Малашко.

Заметим, что ракетная опасность в области не проходит почти четыре часа.

В девять утра в Воздушных силах ВСУ предупредили об активизации вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

В частности, в ВС ВСУ предупредили, что армия РФ может применить авиационное вооружение.

А уже в 10:23 стало известно об опасности применения баллистического вооружения в ряде областей на Востоке и Юге Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 560-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Юрий Малашко, Воздушные сили ВСУ

Война в Украине, Запорожье, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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