РФ атакувала ракетами об’єкт інфраструктури Запоріжжя: постраждали двоє працівників

О 10:24 6 вересня російські війська завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя.

Оновлено об 11:26. Унаслідок атаки зазнав руйнувань об’єкт цивільної інфраструктури.

Наразі відомо, що постраждали двоє працівників підприємства.

На місці працюють усі служби, зазначає керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Зауважимо, що ракетна небезпека в області не минає вже майже чотири години.

О дев’ятій ранку в Повітряних силах ЗСУ попередили про активізацію ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Зокрема, у ПС ЗСУ застерегли, що армія РФ може застосувати авіаційне озброєння.

А вже о 10:23 стало відомо про небезпеку застосування балістичного озброєння в низці областей на Сході та Півдні України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Юрій Малашко, Повітряні сили ЗСУ

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