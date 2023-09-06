РФ атакувала ракетами об’єкт інфраструктури Запоріжжя: постраждали двоє працівників
О 10:24 6 вересня російські війська завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя.
Оновлено об 11:26. Унаслідок атаки зазнав руйнувань об’єкт цивільної інфраструктури.
Наразі відомо, що постраждали двоє працівників підприємства.
На місці працюють усі служби, зазначає керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Зауважимо, що ракетна небезпека в області не минає вже майже чотири години.
О дев’ятій ранку в Повітряних силах ЗСУ попередили про активізацію ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.
Зокрема, у ПС ЗСУ застерегли, що армія РФ може застосувати авіаційне озброєння.
А вже о 10:23 стало відомо про небезпеку застосування балістичного озброєння в низці областей на Сході та Півдні України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Юрій Малашко, Повітряні сили ЗСУ
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