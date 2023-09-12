В течение ночи россияне обстреливали Херсон с левого берега

Всю ночь в Херсоне раздавались взрывы — российские оккупанты вели обстрел города с левого берега.

Об этом в Telegram сообщают местные жители.

Обстрел начался после 01:00 и продолжался до рассвета.

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Фото: Херсонская ОВА

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