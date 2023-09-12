Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В течение ночи россияне обстреливали Херсон с левого берега
Всю ночь в Херсоне раздавались взрывы — российские оккупанты вели обстрел города с левого берега.
Об этом в Telegram сообщают местные жители.
Обстрел начался после 01:00 и продолжался до рассвета.
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Фото: Херсонская ОВА
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