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Марта Бондаренко, редактор ленты

В течение ночи россияне обстреливали Херсон с левого берега

Херсон

Всю ночь в Херсоне раздавались взрывы — российские оккупанты вели обстрел города с левого берега.

Об этом в Telegram сообщают местные жители.

Обстрел начался после 01:00 и продолжался до рассвета.

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Фото: Херсонская ОВА

Война в Украине, Новости Херсона, Херсон
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