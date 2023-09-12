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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Впродовж ночі росіяни обстрілювали Херсон із лівого берега

Херсон

Усю ніч у Херсоні лунали вибухи – російські окупанти вели обстріл міста із лівого берега.

Про це у Telegram повідомляють місцеві жителі.

Обстріл почався після 01:00 та тривав до світанку.

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Фото: Херсонська ОВА

Війна в Україні, Новини Херсону, Херсон
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