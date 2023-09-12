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Впродовж ночі росіяни обстрілювали Херсон із лівого берега
Усю ніч у Херсоні лунали вибухи – російські окупанти вели обстріл міста із лівого берега.
Про це у Telegram повідомляють місцеві жителі.
Обстріл почався після 01:00 та тривав до світанку.
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Фото: Херсонська ОВА
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