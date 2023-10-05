Предупреждали об угрозе баллистики: в Миргороде ночью прогремели взрывы
В половине второго ночи 5 октября в Миргороде Полтавской области были слышны взрывы.
В 00:26 в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения в регионе.
А за несколько минут до взрывов снова обратились к жителям Полтавской области с просьбой не покидать укрытий.
Мониторинговые каналы предполагают, что россияне могли применить крылатую ракету Искандер-К.
Полномасштабная война в Украине длится уже 589-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.Оксана Михайлова