Предупреждали об угрозе баллистики: в Миргороде ночью прогремели взрывы

В половине второго ночи 5 октября в Миргороде Полтавской области были слышны взрывы.

В 00:26 в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения в регионе.

А за несколько минут до взрывов снова обратились к жителям Полтавской области с просьбой не покидать укрытий.

Сейчас смотрят

Мониторинговые каналы предполагают, что россияне могли применить крылатую ракету Искандер-К.

Полномасштабная война в Украине длится уже 589-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.