Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС
Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны
Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина
Выплаты от ООН в Украине увеличили до 3 600 грн
Происшествия
Марта Бондаренко, редактор ленты

В полночь оккупанты ударили по Херсону: погибла женщина, трое раненых

В полночь оккупанты ударили по Херсону: погибла женщина, трое раненых

Около полуночи российская армия с временно оккупированного левого берега обстреляла Центральный район Херсона. Повреждены жилые многоэтажки.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Снаряд попал в одну из квартир и жилье загорелось. Там погибла женщина 85 лет. Еще одну женщину с ожогами и отравлением продуктами горения доставили в больницу.

Сейчас смотрят

Также ранения получили мужчина 68 лет и женщина 36 лет — их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 614-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Херсонская областная прокуратура

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона, Херсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Что означает угроза применения баллистического вооружения из ОТРК: объясняет эксперт
ракети
Президентские выборы 2024 года. Состоятся ли и насколько это хорошая идея
Вибори в Україні
Батальон: что это и какая численность техники и военных
Рота танків
Когда школьные каникулы в новом учебном году 2023-2024
школа діти за партами
Взрыв в Днепре – работа ПВО по беспилотнику
дрон бпла

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
Самые свежие новости с фронта | Ночная атака на Украину | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
В полночь оккупанты ударили по Херсону: погибла женщина, трое раненых
Дагестан – это второй Сектор Газа: реакция главных раввинов на погром в аэропорту
В полночь оккупанты ударили по Херсону: погибла женщина, трое раненых
Россия модифицирует оружие: чем опасны новые дроны-“газонокосилки”
В полночь оккупанты ударили по Херсону: погибла женщина, трое раненых
Ей говорили варить борщи, но она вступила в армию: история артиллеристки из-под Бахмута
В полночь оккупанты ударили по Херсону: погибла женщина, трое раненых
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь