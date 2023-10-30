В полночь оккупанты ударили по Херсону: погибла женщина, трое раненых

Около полуночи российская армия с временно оккупированного левого берега обстреляла Центральный район Херсона. Повреждены жилые многоэтажки.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Снаряд попал в одну из квартир и жилье загорелось. Там погибла женщина 85 лет. Еще одну женщину с ожогами и отравлением продуктами горения доставили в больницу.

Сейчас смотрят

Также ранения получили мужчина 68 лет и женщина 36 лет — их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 614-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Херсонская областная прокуратура

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.