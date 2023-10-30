В полночь оккупанты ударили по Херсону: погибла женщина, трое раненых
Около полуночи российская армия с временно оккупированного левого берега обстреляла Центральный район Херсона. Повреждены жилые многоэтажки.
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Снаряд попал в одну из квартир и жилье загорелось. Там погибла женщина 85 лет. Еще одну женщину с ожогами и отравлением продуктами горения доставили в больницу.
Также ранения получили мужчина 68 лет и женщина 36 лет — их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 614-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Херсонская областная прокуратура
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