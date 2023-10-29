Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
За ценой не постоим? Главные факты об освобождении Украины от нацистских захватчиков
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Украина перевела часы – точное киевское время
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
”Путин умер”: что не так с новостью о “смерти” главы Кремля
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 29.10.2023

DeepStateMap

Полномасштабная война в Украине началась около 05:00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение стартовало с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины. Также доступна карта боевых действий liveuamap.com.

Сейчас смотрят
Читайте также
Карта боевых действий на 29 октября 2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті

Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн

Условные обозначения на карте:

  • синие участки – территория, откуда оккупанты выбиты;
  • зеленые участки – территория, освобожденная в конце марта – в начале апреля;
  • серые участки – территория, требующая уточнения;
  • красные участки – территория, захваченная оккупантами;
  • черный цвет – территория Крыма и ОРДЛО;
  • розовый цвет – территория Приднестровья.

Также на карте Deep State обозначены подразделения врага, штабы врага, используемые врагом аэродромы, флот врага и направления атак врага.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Карта боевых действий liveuamap.com

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

На сегодняшний день на карте можно смотреть в режиме онлайн, где идут бои в Украине, какие территории уже свободны от оккупантов и другие важные события.

Обозначения цветов на карте:

  • синий – правительство Украины, НАТО, другие западные силы;
  • красный – Россия, Беларусь, Приднестровье.

Участки на карте, отмеченные красным цветом, – временно оккупированные территории Украины.

Война в Украине, Карта, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Разрушены дома: в Новобериславе зафиксировано четыре прилета КАБов
Обстріл Новоберислава 29 жовтня 2023
Карта боевых действий на 29 октября 2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Минус еще 660 оккупантов и по восемь танков и артсистем: потери РФ на 29 октября
Знищена техніка Росії
ПВО уничтожила все 5 выпущенных россиянами Шахедов – Генштаб
ППО війна
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Больше никаких табу: Украина готовится ввести сексуальное образование в школах
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 29.10.2023
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 29.10.2023
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 29.10.2023
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 29.10.2023
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь