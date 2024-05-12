Нацполиция о взрыве в Броварах: мужчина, бросивший гранату, был в розыске

Злоумышленник, причастный к взрыву в Броварах 11 мая, в момент совершения преступления уже находился в розыске.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Взрыв в Броварах 11 мая: новые детали

Взрыв в Броварах 11 мая произошел в 20:40.

Сейчас смотрят

В этот момент мужчина, к которому вызвали патрульную полицию из-за хулиганства, пытаясь скрыться от одного из правоохранителей, бросил в него гранату.

На данный момент и полицейский, и правонарушитель находятся в больнице.

У 37-летнего правоохранителя ранены обе ноги и левая рука, у 37-летнего правонарушителя – обе руки и левая нога.

Правоохранители установили, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хранение наркотических средств.

В момент совершения нового преступления он как раз находился в розыске.

Теперь следователи сообщили злоумышленнику о подозрении еще и за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины) и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УКУ).

Теперь, в частности, за покушение на жизнь полицейского, фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Источник : Нацполиция

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.