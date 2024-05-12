Нацполиция о взрыве в Броварах: мужчина, бросивший гранату, был в розыске
Злоумышленник, причастный к взрыву в Броварах 11 мая, в момент совершения преступления уже находился в розыске.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Взрыв в Броварах 11 мая: новые детали
Взрыв в Броварах 11 мая произошел в 20:40.
В этот момент мужчина, к которому вызвали патрульную полицию из-за хулиганства, пытаясь скрыться от одного из правоохранителей, бросил в него гранату.
На данный момент и полицейский, и правонарушитель находятся в больнице.
У 37-летнего правоохранителя ранены обе ноги и левая рука, у 37-летнего правонарушителя – обе руки и левая нога.
Правоохранители установили, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хранение наркотических средств.
В момент совершения нового преступления он как раз находился в розыске.
Теперь следователи сообщили злоумышленнику о подозрении еще и за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины) и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УКУ).
Теперь, в частности, за покушение на жизнь полицейского, фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.