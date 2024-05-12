Нацполіція про вибух у Броварах: чоловік, який кинув гранату, був у розшуку
Зловмисник, причетний до вибуху в Броварах 11 травня, на момент вчинення злочину вже перебував у розшуку.
Про це 12 травня повідомили в Національній поліції України.
Вибух у Броварах 11 травня: нові деталі
Вибух у Броварах 11 травня стався о 20:40.
У цей момент чоловік, до якого викликали патрульну поліцію через хуліганство, намагаючись втекти від одного з правоохоронців, кинув у нього гранату.
Наразі й поліцейський, і правопорушник перебувають у лікарні.
У 37-річного правоохоронця поранені обидві ноги та ліва рука, у 37-річного правопорушника – обидві руки та ліва нога.
Правоохоронці встановили, що зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотичних засобів.
У момент вчинення нового злочину він саме перебував у розшуку.
Тепер слідчі повідомили зловмиснику про підозру ще й за посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України) та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ).
Тепер, зокрема за замах на життя поліцейського, фігуранту загрожує до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.