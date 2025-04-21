Взрывы в Одессе: в результате атаки дронов вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Взрывы в Одессе прогремели вечером, 21 апреля. Город атаковали российские дроны. Есть разрушения и пострадавшие.

Взрывы в Одессе 21 апреля: что известно

По информации местных властей, массированной атаки РФ ударными беспилотниками в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства.

Сейчас известно о трех пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

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В ГСЧС уточнили, что ночью спасатели совместно с добровольцами, пожарными подразделениями Нацгвардии и Одесского горсовета ликвидировали пожары, которые вспыхнули на местах попаданий.

— По предварительной информации, пострадали 3 человека. От ГСЧС привлечено 78 пожарных и 21 единица техники, — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 15 апреля Одессу атаковали ударные дроны. В результате массированной атаки были повреждены жилые дома, склады и другая гражданская инфраструктура.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 154-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

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