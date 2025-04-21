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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Угроза баллистики: в Одессе раздался взрыв

Рятувальник ДСНС
Фото: ГСЧС

Днем 21 апреля в Одессе раздался взрыв.

Об этом сообщают в Telegram-каналах. Официального подтверждения информации пока нет. Следим за ситуацией.

Взрыв в Одессе 21 апреля

Перед тем как в Одессе раздался взрыв, в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

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О последствиях взрывов в Одессе пока ничего не известно, а именно есть ли пострадавшие и разрушения.

Напомним, что в ночь на 15 апреля Одессу атаковали ударные дроны. В результате массированной атаки были повреждены жилые дома, склады и другая гражданская инфраструктура.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 153-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Война в Украине, Взрыв, Одесса
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