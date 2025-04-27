Обстрел Купянска и Купянска-Узлового: под завалами нашли тело мужчины
Утром 27 апреля спасатели достали из-под завалов тело 88-летнего мужчины, которого российские оккупанты убили во время вечернего обстрела Купянска.
Обстрел Купянска и Купянска-Узлового: что известно
Обстрел Купянского района вечером 26 апреля начался с авиаударов по Купянску-Узловому.
По поселку вражеская авиация ударила около 21:30.
По предварительным данным, оккупанты применили фугасные авиабомбы ФАБ-500.
Ударом повреждено более 10 частных жилых домов, вспыхнул пожар.
61-летний мужчина и 61-летняя женщина госпитализированы в больницу с ожогами.
Еще через пол часа, около 22:00, враг прибег к обстрелу Купянска.
Одна из корректируемых авиабомб полностью разрушила частный дом, еще более 15 домов подверглись разрушениям.
Утром спасатели достали из-под завалов дома погибшего 88-летнего мужчину.
Женщины 65 и 60 лет, которые во время обстрела Купянска 26 апреля получили острую реакцию на стресс, от госпитализации отказались.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Олег Синегубов, ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, Харьковская областная прокуратура