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Татьяна Забожко, редактор ленты

Обстрел Купянска и Купянска-Узлового: под завалами нашли тело мужчины

Обстріл Куп'янська 26 квітня 2025
Фото: ГСЧС

Утром 27 апреля спасатели достали из-под завалов тело 88-летнего мужчины, которого российские оккупанты убили во время вечернего обстрела Купянска.

Обстрел Купянска и Купянска-Узлового: что известно

Обстрел Купянского района вечером 26 апреля начался с авиаударов по Купянску-Узловому.

По поселку вражеская авиация ударила около 21:30.

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По предварительным данным, оккупанты применили фугасные авиабомбы ФАБ-500.

Ударом повреждено более 10 частных жилых домов, вспыхнул пожар.

61-летний мужчина и 61-летняя женщина госпитализированы в больницу с ожогами.

Еще через пол часа, около 22:00, враг прибег к обстрелу Купянска.

Одна из корректируемых авиабомб полностью разрушила частный дом, еще более 15 домов подверглись разрушениям.

Утром спасатели достали из-под завалов дома погибшего 88-летнего мужчину.

Женщины 65 и 60 лет, которые во время обстрела Купянска 26 апреля получили острую реакцию на стресс, от госпитализации отказались.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Синегубов, ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, Харьковская областная прокуратура

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