Обстріл Куп’янська та Куп’янська-Вузлового: під завалами знайшли тіло чоловіка
Уранці 27 квітня рятувальники дістали з-під завалів тіло 88-річного чоловіка, якого російські окупанти вбили під час вечірнього обстрілу Куп’янська.
Обстріл Куп’янська та Куп’янська-Вузлового: що відомо
Обстріл Куп’янського району ввечері 26 квітня почався з авіаударів по Куп’янську-Вузловому.
По селищу ворожа авіація вгатила близько 21:30.
За попередніми даними, окупанти застосували фугасні авіабомби ФАБ-500.
Ударом пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків, спалахнула пожежа.
61-річного чоловіка та 61-річну жінку госпіталізували до лікарні з опіками.
Ще за пів години, близько 22:00, ворог вдався до обстрілу Куп’янська.
Одна з керованих авіабомб ущент зруйнувала приватний будинок, ще понад 15 будинків зазнали руйнувань.
Уранці рятувальники дістали з-під завалів будинку загиблого 88-річного чоловіка.
Жінки віком 65 та 60 років, які під час обстрілу Куп’янська 26 квітня дістали гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовилися.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 159-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Олег Синєгубов, ГУ ДСНС України в Харківській області, Харківська обласна прокуратура