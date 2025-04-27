Обстріл Куп’янська та Куп’янська-Вузлового: під завалами знайшли тіло чоловіка

Уранці 27 квітня рятувальники дістали з-під завалів тіло 88-річного чоловіка, якого російські окупанти вбили під час вечірнього обстрілу Куп’янська.

Обстріл Куп’янська та Куп’янська-Вузлового: що відомо

Обстріл Куп’янського району ввечері 26 квітня почався з авіаударів по Куп’янську-Вузловому.

По селищу ворожа авіація вгатила близько 21:30.

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За попередніми даними, окупанти застосували фугасні авіабомби ФАБ-500.

Ударом пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків, спалахнула пожежа.

61-річного чоловіка та 61-річну жінку госпіталізували до лікарні з опіками.

Ще за пів години, близько 22:00, ворог вдався до обстрілу Куп’янська.

Одна з керованих авіабомб ущент зруйнувала приватний будинок, ще понад 15 будинків зазнали руйнувань.

Уранці рятувальники дістали з-під завалів будинку загиблого 88-річного чоловіка.

Жінки віком 65 та 60 років, які під час обстрілу Куп’янська 26 квітня дістали гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовилися.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 159-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Олег Синєгубов, ГУ ДСНС України в Харківській області, Харківська обласна прокуратура

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