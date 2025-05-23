Атака на Полтавскую область: уничтожено здание предприятия, люди без света

Россияне уничтожили здание одного из предприятий, повредили дома и линии электропередачи во время массированной атаки на Полтавскую область.

Атака на Полтавскую область 23 мая: что известно

Воздушная тревога в Полтавской области длится более 10 часов.

За это время регион подвергся массированной дроновой атаке.

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Так, в Кременчугской общине в результате прямого попадания и падения обломков уничтожено здание одного из предприятий.

Пожар уже локализовали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Взрывной волной повреждены семь частных домохозяйств.

Один человек получил травмы, госпитализация ему не понадобилась.

Из-за повреждений линии электропередачи без света остаются более 100 юридических и почти 1 800 бытовых потребителей.

В Полтавском районе из-за повреждений обломками БпЛА линий электропередачи без света осталось более 270 абонентов.

Специалисты работают над возобновлением поставки электроэнергии.

Воздушная тревога в области продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 185-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Владимир Когут

Фото: Владимир Когут

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