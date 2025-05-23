Атака на Полтавську область: знищено будівлю підприємства, люди без світла
Росіяни знищили будівлю одного з підприємств, пошкодили будинки та лінії електропередачі під час масованої атаки на Полтавську область.
Атака на Полтавську область 23 травня: що відомо
Повітряна тривога в Полтавській області триває понад 10 годин.
За цей час регіон зазнав масованої дронової атаки.
Так, у Кременчуцькій громаді внаслідок прямого влучання та падіння уламків знищено будівлю одного з підприємств.
Пожежу вже локалізували підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних домогосподарств.
Одна людина дістала травми, госпіталізація їй не знадобилася.
Через пошкодження лінії електропередачі без світла залишаються понад 100 юридичних та майже 1 800 побутових споживачів.
У Полтавському районі через пошкодження уламками БпЛА ліній електропередачі без світла залишилися понад 270 абонентів.
Фахівці працюють над відновленням постачання електроенергії.
Повітряна тривога в області триває.