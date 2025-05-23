Атака на Полтавську область: знищено будівлю підприємства, люди без світла

Росіяни знищили будівлю одного з підприємств, пошкодили будинки та лінії електропередачі під час масованої атаки на Полтавську область.

Атака на Полтавську область 23 травня: що відомо

Повітряна тривога в Полтавській області триває понад 10 годин.

За цей час регіон зазнав масованої дронової атаки.

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Так, у Кременчуцькій громаді внаслідок прямого влучання та падіння уламків знищено будівлю одного з підприємств.

Пожежу вже локалізували підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних домогосподарств.

Одна людина дістала травми, госпіталізація їй не знадобилася.

Через пошкодження лінії електропередачі без світла залишаються понад 100 юридичних та майже 1 800 побутових споживачів.

У Полтавському районі через пошкодження уламками БпЛА ліній електропередачі без світла залишилися понад 270 абонентів.

Фахівці працюють над відновленням постачання електроенергії.

Повітряна тривога в області триває.

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