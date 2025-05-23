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Татьяна Забожко, редактор ленты
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Взрывы в Одессе: город атакует группа Шахедов

Shahed-136/131
Фото: Getty Images

В эти минуты раздаются взрывы в Одессе.

Взрывы в Одессе 23 мая: что известно

Взрывы в Одессе, которые слышны в областном центре, являются следствием дроновой атаки РФ.

По данным Воздушных сил ВСУ, в 08:44 курс на Одессу держала группа ударных беспилотников типа Shahed.

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В Одесскую область летят также Шахеды с юга Николаевской области.

В областной военной администрации ситуацию пока не комментировали, только призывали людей в Одессе и районе оставаться в укрытиях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 185-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Кипер, Воздушные силы ВСУ

атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Одесса, Російська агресія
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