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Взрывы в Одессе: город атакует группа Шахедов
В эти минуты раздаются взрывы в Одессе.
Взрывы в Одессе 23 мая: что известно
Взрывы в Одессе, которые слышны в областном центре, являются следствием дроновой атаки РФ.
По данным Воздушных сил ВСУ, в 08:44 курс на Одессу держала группа ударных беспилотников типа Shahed.
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В Одесскую область летят также Шахеды с юга Николаевской области.
В областной военной администрации ситуацию пока не комментировали, только призывали людей в Одессе и районе оставаться в укрытиях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 185-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Олег Кипер, Воздушные силы ВСУ
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