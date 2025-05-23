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Вибухи в Одесі: місто атакує група Шахедів
У ці хвилини лунають вибухи в Одесі.
Вибухи в Одесі 23 травня: що відомо
Вибухи в Одесі, що наразі чути в обласному центрі, є наслідком дронової атаки РФ.
За даними Повітряних сил ЗСУ, о 08:44 курс на Одесу тримала група ударних безпілотників типу Shahed.
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На Одещину летять також Шахеди з півдня Миколаївської області.
В обласній військовій адміністрації ситуацію поки не коментували, лише закликали людей в Одесі та районі залишатися в укриттях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 185-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Олег Кіпер, Повітряні сили ЗСУ
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