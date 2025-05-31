В Харькове провели спецоперацию Гром: задержан 43-летний военный, который устроил стрельбу
В Харькове мужчина в военной форме устроил стрельбу в одном из жилых кварталов — на проспекте Победы. Полицейские ввели операцию Гром, чтобы задержать его.
Стрельба в Харькове — операция Гром
Как сообщает Полиция Харьковской области, 31 мая около 15:44 поступило сообщение о том, что неизвестный в военной форме открыл беспричинную стрельбу из автоматического оружия.
Очевидцы также сообщили о взрыве, отметили в полиции. Именно поэтому правоохранители в 16:20 ввели специальную операцию Гром.
Полицейские локализовали ситуацию после прибытия на место, установили личность злоумышленника и начали переговоры, однако мужчина отказался сдаться.
В результате действий спецназовцев полиции его задержали с применением специальных средств и огнестрельного оружия.
Как отмечается, никто среди граждан и правоохранителей не пострадал в результате операции Гром, которую завершили в 17:45.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщило Суспільне со ссылкой на пресс-службу Полиции Харьковской области, задержанный — это 43-летний военнослужащий, который находился в СОЧ (самовольное оставление части).