В Харькове провели спецоперацию Гром: задержан 43-летний военный, который устроил стрельбу

В Харькове мужчина в военной форме устроил стрельбу в одном из жилых кварталов — на проспекте Победы. Полицейские ввели операцию Гром, чтобы задержать его.

Стрельба в Харькове — операция Гром

Как сообщает Полиция Харьковской области, 31 мая около 15:44 поступило сообщение о том, что неизвестный в военной форме открыл беспричинную стрельбу из автоматического оружия.

Очевидцы также сообщили о взрыве, отметили в полиции. Именно поэтому правоохранители в 16:20 ввели специальную операцию Гром.

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Полицейские локализовали ситуацию после прибытия на место, установили личность злоумышленника и начали переговоры, однако мужчина отказался сдаться.

В результате действий спецназовцев полиции его задержали с применением специальных средств и огнестрельного оружия.

Как отмечается, никто среди граждан и правоохранителей не пострадал в результате операции Гром, которую завершили в 17:45.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщило Суспільне со ссылкой на пресс-службу Полиции Харьковской области, задержанный — это 43-летний военнослужащий, который находился в СОЧ (самовольное оставление части).

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