Стрельба в Днепровском районе Киева: женщина выстрелила в сторону дома и скрылась

23 мая в Днепровском районе Киева возле жилого дома раздались выстрелы. Правоохранители выясняют подробности происшествия.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В Киеве женщина открыла стрельбу рядом с многоэтажкой

Правоохранители узнали об инциденте после того, как в столичных Telegram-каналах появилось видео.

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На кадрах видно, как во дворе многоэтажки стоит женщина. Сначала она достает оружие, но быстро прячет его, заметив прохожую. Когда прохожая проходит мимо, женщина снова берет пистолет, стреляет в сторону дома, затем поднимает гильзу и спокойно покидает место происшествия.

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют все обстоятельства и пытаются установить личность женщины, которая стреляла. Также решается, по какой статье квалифицировать этот случай.

К слову, недавно в одном из отелей Святошинского района Киева 26-летний нетрезвый мужчина устроил стрельбу. Правоохранители смогли оперативно задержать стрелка. К счастью, никто не пострадал.

Источник : Нацполиция

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