РФ массированно атаковала три района Харьковщины: повреждены дома, ЛЭП, произошел пожар

Ночью российская армия массированно атаковала ударными дронами Герань-2 Изюмский, Лозовской и Купянский районы Харьковской области. Зафиксировано 13 вражеских БпЛА.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ночная атака дронов на Харьковщину 1 июня: что известно

В городе Балаклея российский дрон попал в землю рядом с частным домом. Взрывом повреждены частное домовладение, многоквартирный одноэтажный дом и автомобиль.

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В городе Лозовая в результате попадания БпЛА горела кровля мастерской учебного заведения. Пострадала женщина — у нее острая реакция на стресс. Также взрывами побило окна общежития, кафе и многоквартирного дома.

В селе Великий Бурлук в результате попадания вражеского БпЛА вспыхнул второй этаж административного здания. Повреждено остекление окон в здании Великобурлукского поселкового совета и автомобиль.

В городе Изюм в результате попадания российского дрона загорелось складское здание.

В селе Бунаково в результате падения БпЛА повреждена линия электропередачи ЛЭП.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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