Взрывы в Запорожье: россияне атаковали город Шахедами, есть разрушения и пожар

Взрывы в Запорожье прогремели ночью 1 июня, когда россияне массированно запустили ударные дроны Шахед по городу.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 1 июня: что известно

Так, по словам Ивана Федорова, после полуночи в Запорожской области раздались взрывы. Впоследствии добавилась угроза ударов баллистическими ракетами. В 04:11 снова сообщили о взрывах в Запорожье.

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А в 04:55 Иван Федоров заявил, что в результате российского удара по самому Запорожью частично разрушено административное здание и возник пожар на территории. Враг атаковал город семью Шахедами.

— Россияне ударили по частной застройке. Разрушен дом. Пострадали и объекты критической инфраструктуры. Там произошли возгорания, — рассказал глава ОВА.

По его словам, в результате атаки пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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