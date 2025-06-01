Взрывы в Запорожье: россияне атаковали город Шахедами, есть разрушения и пожар
Взрывы в Запорожье прогремели ночью 1 июня, когда россияне массированно запустили ударные дроны Шахед по городу.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 1 июня: что известно
Так, по словам Ивана Федорова, после полуночи в Запорожской области раздались взрывы. Впоследствии добавилась угроза ударов баллистическими ракетами. В 04:11 снова сообщили о взрывах в Запорожье.
А в 04:55 Иван Федоров заявил, что в результате российского удара по самому Запорожью частично разрушено административное здание и возник пожар на территории. Враг атаковал город семью Шахедами.
— Россияне ударили по частной застройке. Разрушен дом. Пострадали и объекты критической инфраструктуры. Там произошли возгорания, — рассказал глава ОВА.
По его словам, в результате атаки пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь.
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