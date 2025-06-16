В Закарпатье задержали двух подозреваемых в изнасиловании 15-летней девушки

Правоохранители Закарпатской области задержали двух местных жителей по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области.

Преступление над несовершеннолетней

15 июня в районный отдел полиции обратилась 15-летняя потерпевшая с заявлением об изнасиловании.

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По ее словам, преступление произошло в ночь на 5 июня в доме одного из подозреваемых.

По данным следствия, двое мужчин в возрасте 18 и 29 лет угрожали девушке и силой затащили ее в квартиру. После совместного употребления алкогольных напитков подозреваемые воспользовались беспомощным состоянием несовершеннолетней.

В настоящее время злоумышленники задержаны. Им инкриминируется часть 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 12 лет.

Недавно в Киеве также задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки. Преступление также произошло после употребления алкогольных напитков.

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