В Закарпатье задержали двух подозреваемых в изнасиловании 15-летней девушки
Правоохранители Закарпатской области задержали двух местных жителей по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области.
Преступление над несовершеннолетней
15 июня в районный отдел полиции обратилась 15-летняя потерпевшая с заявлением об изнасиловании.
По ее словам, преступление произошло в ночь на 5 июня в доме одного из подозреваемых.
По данным следствия, двое мужчин в возрасте 18 и 29 лет угрожали девушке и силой затащили ее в квартиру. После совместного употребления алкогольных напитков подозреваемые воспользовались беспомощным состоянием несовершеннолетней.
В настоящее время злоумышленники задержаны. Им инкриминируется часть 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины.
Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 12 лет.
Недавно в Киеве также задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки. Преступление также произошло после употребления алкогольных напитков.