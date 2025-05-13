Изнасиловал 15-летнюю: на Киевщине задержали подозреваемого в преступлении

В Киевской области правоохранители задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девушки.

Изнасилование 15-летней девушки на Киевщине: что известно

В Обуховском районе с заявлением в полицию об изнасиловании 15-летней дочери обратилась местная жительница.

Следователи установили, что обидчик познакомился с девушкой в магазине, он угостил ее алкоголем и предложил пойти к себе домой.

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Подозреваемый завел несовершеннолетнюю в комнату и воспользовавшись тем, что рядом никого не было, вопреки воле девушки совершил над ней сексуальное насилие.

Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника.

Мужчине объявлено подозрение по факту изнасилования несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 152 УКУ).

По этой статье фигуранту грозит от 7 до 12 лет заключения.

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник : Нацполиция

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