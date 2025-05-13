Изнасиловал 15-летнюю: на Киевщине задержали подозреваемого в преступлении
В Киевской области правоохранители задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девушки.
Изнасилование 15-летней девушки на Киевщине: что известно
В Обуховском районе с заявлением в полицию об изнасиловании 15-летней дочери обратилась местная жительница.
Следователи установили, что обидчик познакомился с девушкой в магазине, он угостил ее алкоголем и предложил пойти к себе домой.
Подозреваемый завел несовершеннолетнюю в комнату и воспользовавшись тем, что рядом никого не было, вопреки воле девушки совершил над ней сексуальное насилие.
Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника.
Мужчине объявлено подозрение по факту изнасилования несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 152 УКУ).
По этой статье фигуранту грозит от 7 до 12 лет заключения.
Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.