Юлия Захарченко, редактор ленты
Взрывы в Кривом Роге: уже шестеро пострадавших, есть попадания и пожары
Взрывы в Кривом Роге, что в Днепропетровской области, прогремели после предупреждения Воздушных сил об угрозе атаки. Известно о шести пострадавших в результате обстрелов в пятницу, 4 июля.
Обновлено в 19:40.
Взрывы в Кривом Роге сегодня
Так, в 10:41 командование Воздушных сил предупредило об угрозе атаки российских ударных дронов на Криворожский район. Местные жители слышали взрыв в Кривом Роге в 10:48.
Глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что в результате взрывов в Кривом Роге двое мужчин получили ранения. На месте атаки БпЛА возник пожар.
Впоследствии начальник Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул отметил, что количество пострадавших возросло до трех человек — не тяжелые.
— Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар. Все работаем на месте, — отметил Вилкул.
Вечером российская армия снова ударила по Кривому Рогу, заявил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, в результате атаки вспыхнул пожар и повреждена гражданская инфраструктура.
По информации на эту минуту, в Кривом Роге из-за вечерней атаки известно о трех пострадавших. Один раненый — в тяжелом состоянии, а другие — средней тяжести.
В 11:36 Воздушные силы предупредили о пуске врагом управляемых авиабомб на Кривой Рог. Вечером местные жители снова услышали взрыв.
Атаки на Кривой Рог
30 июня россияне атаковали город ударными дронами. В результате взрывов в Кривом Роге три человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Взрывами частично разрушено административное здание, повреждены учебное заведение, два частных дома, пять автомобилей.
4 апреля РФ нанесла удары баллистическими ракетами и дронами по Кривому Рогу. В результате вражеской атаки погибли 20 человек, 74 человека получили ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 227-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Повітряне командування Південь