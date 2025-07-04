Взрывы в Кривом Роге: уже шестеро пострадавших, есть попадания и пожары

Взрывы в Кривом Роге, что в Днепропетровской области, прогремели после предупреждения Воздушных сил об угрозе атаки. Известно о шести пострадавших в результате обстрелов в пятницу, 4 июля.

Обновлено в 19:40.

Взрывы в Кривом Роге сегодня

Так, в 10:41 командование Воздушных сил предупредило об угрозе атаки российских ударных дронов на Криворожский район. Местные жители слышали взрыв в Кривом Роге в 10:48.

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Глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что в результате взрывов в Кривом Роге двое мужчин получили ранения. На месте атаки БпЛА возник пожар.

Впоследствии начальник Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул отметил, что количество пострадавших возросло до трех человек — не тяжелые.

— Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар. Все работаем на месте, — отметил Вилкул.

Вечером российская армия снова ударила по Кривому Рогу, заявил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате атаки вспыхнул пожар и повреждена гражданская инфраструктура.

По информации на эту минуту, в Кривом Роге из-за вечерней атаки известно о трех пострадавших. Один раненый — в тяжелом состоянии, а другие — средней тяжести.

В 11:36 Воздушные силы предупредили о пуске врагом управляемых авиабомб на Кривой Рог. Вечером местные жители снова услышали взрыв.

Атаки на Кривой Рог

30 июня россияне атаковали город ударными дронами. В результате взрывов в Кривом Роге три человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Взрывами частично разрушено административное здание, повреждены учебное заведение, два частных дома, пять автомобилей.

4 апреля РФ нанесла удары баллистическими ракетами и дронами по Кривому Рогу. В результате вражеской атаки погибли 20 человек, 74 человека получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 227-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Повітряне командування Південь

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