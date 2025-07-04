Вибухи у Кривому Розі: вже шестеро постраждалих, є влучання та пожежі

Вибухи в Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, пролунали після попередження Повітряних сил про загрозу атаки. Відомо про шістьох постраждалих внаслідок обстрілів у п’ятницю, 4 липня.

Оновлено о 19:40.

Вибухи в Кривому Розі сьогодні

Так, о 10:41 командування Повітряних сил попередило про загрозу атаки російських ударних дронів на Криворізький район. Місцеві жителі чули вибух у Кривому Розі о 10:48.

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Голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко повідомив, що внаслідок вибухів у Кривому Розі двоє чоловіків дістали поранення. На місці атаки БпЛА спалахнула пожежа.

Згодом начальник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул зазначив, що кількість постраждалих зросла до трьох осіб – не важкі.

– Влучання в об’єкт цивільної інфраструктури. Велика пожежа. Усі працюємо на місці, – зазначив Вілкул.

Ввечері російська армія знову вдарила по Кривому Рогу, заявив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок атаки спалахнула пожежа та пошкоджена цивільна інфраструктура.

За інформацією на цю хвилину, у Кривому Розі через вечірню атаку відомо про трьох постраждалих. Одна поранена людина – у важкому стані, а інші – середньої тяжкості.

Об 11:36 Повітряні сили попередили про пуски ворогом керованих авіабомб на Кривий Ріг. Ввечері місцеві жителі знову почули вибух.

Атаки на Кривий Ріг

30 червня росіяни атакували місто ударними дронами. Внаслідок вибухів у Кривому Розі троє людей дістали поранення, одного з них у важкому стані доправили до лікарні.

Вибухами частково зруйнована адміністративна будівля, понівечені навчальний заклад, два приватні будинки, п’ять машин.

4 квітня РФ вдарила балістикою та дронами по Кривому Рогу. Внаслідок ворожої атаки загинуло 20 людей, постраждали 74 особи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 227-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряне командування Південь

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