Во Львове две несовершеннолетние девушки избили 18-летнюю львовянку, пока еще одна участница фиксировала инцидент на камеру.

Как сообщили в Национальной полиции, происшествие произошло 21 сентября на улице Линкольна.

Избиение 18-летней девушки во Львове: что известно

— 22 сентября во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видео, на котором две девушки наносят удары руками и ногами третьей. Четвертая участница снимала конфликт на видео, – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что потерпевшей является 18-летняя жительница Львова.

Личности нападавших также выяснили – это две 17-летние девушки, которые учатся в разных учебных заведениях города.

Под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором видно, как группа девушек издевается над несовершеннолетней на спортивной площадке в Оболонском районе Киева.

Правоохранители установили участниц происшествия. Пострадавшая – 13-летняя местная школьница. Девушка, которая наносила удары – 15-летняя жительница Киева, а видеосъемку осуществляла 14-летняя ученица местной школы.

Было начато уголовное производство по факту избиения девушки по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса Украины – побои и издевательства.

