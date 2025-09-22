У Львові двоє неповнолітніх дівчат побили 18-річну львів’янку, поки ще одна учасниця фіксувала інцидент на камеру.

Як повідомили у Національній поліції, інцидент стався 21 вересня на вулиці Лінкольна.

Побиття 18-річної дівчини у Львові: що відомо

– 22 вересня під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відео, на якому двоє дівчат завдають удари руками й ногами третій. Четверта учасниця знімала конфлікт на відео, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що потерпілою є 18-річна мешканка Львова.

Особи нападниць також з’ясували – це дві 17-річні дівчини, які навчаються в різних закладах освіти міста.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому видно, як група дівчат знущається над неповнолітньою на спортивному майданчику в Оболонському районі Києва.

Правоохоронці встановили учасниць події. Постраждала – 13-річна місцева школярка. Дівчина, яка завдавала ударів – 15-річна мешканка Києва, а відеозйомку здійснювала 14-річна учениця місцевої школи.

Було розпочато кримінальне провадження за фактом побиття дівчини за ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу України – побої та мордування.

