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Уникальный рекорд: австрийская сноубордистка выполнила тройное сальто

Австрийская сноубордистка Анна Гассен стала первой женщиной в истории, которой покорился трюк трипл-корк.

Чемпионка Олимпийских игр 2018 по дисциплине биг-эйр в сноуборде Анна Гассер выполнила уникальный трюк.

27-летней австралийской спортсменке покорился трюк трипл-корк (тройное сальто в воздухе). Это опасный тройной прыжок с вращением на 1260 градусов.

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Соответствующее видео Гассера опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

1..2..3.. . @primeparksessions @clemensmillauer . #tripel #underflip

Допис, поширений Anna Gasser (@annagassersnow)

Историческое событие произошло на тренировочной базе Штубай, которая находится в австрийском городке Нойштифт.

Прыжок Гассер выполнила с первой попытки.

Интересно, что до австралийки ни одна девушка-сноубордистка не могла выполнить этот трюк.

Ранее вратарь Манчестер Сити Эдерсон установил новый мировой рекорд по дальности полета мяча.

Фото: Anna Gasser.

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