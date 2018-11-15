Австрийская сноубордистка Анна Гассен стала первой женщиной в истории, которой покорился трюк трипл-корк.

Чемпионка Олимпийских игр 2018 по дисциплине биг-эйр в сноуборде Анна Гассер выполнила уникальный трюк.

27-летней австралийской спортсменке покорился трюк трипл-корк (тройное сальто в воздухе). Это опасный тройной прыжок с вращением на 1260 градусов.

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Соответствующее видео Гассера опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Историческое событие произошло на тренировочной базе Штубай, которая находится в австрийском городке Нойштифт.

Прыжок Гассер выполнила с первой попытки.

Интересно, что до австралийки ни одна девушка-сноубордистка не могла выполнить этот трюк.

Ранее вратарь Манчестер Сити Эдерсон установил новый мировой рекорд по дальности полета мяча.

Фото: Anna Gasser.