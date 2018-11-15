Австрийская сноубордистка Анна Гассен стала первой женщиной в истории, которой покорился трюк трипл-корк.
Чемпионка Олимпийских игр 2018 по дисциплине биг-эйр в сноуборде Анна Гассер выполнила уникальный трюк.
27-летней австралийской спортсменке покорился трюк трипл-корк (тройное сальто в воздухе). Это опасный тройной прыжок с вращением на 1260 градусов.
Читайте: 10-летний Супермен побил 23-летний рекорд Майкла Фелпса
Соответствующее видео Гассера опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram
1..2..3.. . @primeparksessions @clemensmillauer . #tripel #underflip
Историческое событие произошло на тренировочной базе Штубай, которая находится в австрийском городке Нойштифт.
Прыжок Гассер выполнила с первой попытки.
Интересно, что до австралийки ни одна девушка-сноубордистка не могла выполнить этот трюк.
Ранее вратарь Манчестер Сити Эдерсон установил новый мировой рекорд по дальности полета мяча.
Фото: Anna Gasser.