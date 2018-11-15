Австрійська сноубордистка Анна Гассен стала першою жінкою в історії, якій підкорився трюк тріпл-корк.

Чемпіонка Олімпійських ігор 2018 з дисципліни біг-ейр у сноуборді Анна Гассер виконала унікальний трюк.

27-річній австралійській спортсменці підкорився трюк тріпл-корк (потрійне сальто у повітрі). Це небезпечний потрійний стрибок з обертанням на 1260 градусів.

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Відповідне відео Гассер опублікувала на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

Історична подія відбулася на тренувальній базі Штубай, яка знаходиться в австрійському містечку Нойштіфт.

Стрибок Гассер виконала з першої спроби.

Цікаво, що до австралійки жодна дівчина-сноубордистка не могла виконати цей трюк.

Раніше воротар Манчестер Сіті Едерсон встановив новий світовий рекорд за дальністю польоту м’яча.

Фото: Anna Gasser.