Австрійська сноубордистка Анна Гассен стала першою жінкою в історії, якій підкорився трюк тріпл-корк.
Чемпіонка Олімпійських ігор 2018 з дисципліни біг-ейр у сноуборді Анна Гассер виконала унікальний трюк.
27-річній австралійській спортсменці підкорився трюк тріпл-корк (потрійне сальто у повітрі). Це небезпечний потрійний стрибок з обертанням на 1260 градусів.
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Відповідне відео Гассер опублікувала на своїй сторінці у соцмережі Instagram.
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1..2..3.. . @primeparksessions @clemensmillauer . #tripel #underflip
Історична подія відбулася на тренувальній базі Штубай, яка знаходиться в австрійському містечку Нойштіфт.
Стрибок Гассер виконала з першої спроби.
Цікаво, що до австралійки жодна дівчина-сноубордистка не могла виконати цей трюк.
Раніше воротар Манчестер Сіті Едерсон встановив новий світовий рекорд за дальністю польоту м’яча.
Фото: Anna Gasser.