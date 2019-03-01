Появилось видео задержания австрийского лыжника Макса Хауке на чемпионате мира в Зеефельде в момент, когда спортсмен переливал себе кровь.
Австрийское издание Voralberg Online опубликовало видео с ареста лыжников в австрийском Зеефельде.
Издание получило ролик от полиции. На нем австрийский лыжник Макс Хауке делает переливания крови перед гонкой на 15 км.
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Хауке так и не вышел на старт, поскольку его задержали и отвезли в Инсбрук для допроса.
Her blir Hauke tatt på fersken – med nål i armen. https://t.co/KYJyGltL99 pic.twitter.com/OuPc2cCHtH
— NRK Sport (@NRK_Sport) 28 февраля 2019 г.
Кроме Хауке также подозреваются его соотечественник Доминик Балдауф, Алексей Полторанин из Казахстана и эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммьярв. Австрийцы и Полторанин свою вину признали.
Напомним, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Торохтий попался на допинге.
Фото: Bild.