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Поймали на горячем! Переливание крови австрийским лыжником на ЧМ попало на видео

Появилось видео задержания австрийского лыжника Макса Хауке на чемпионате мира в Зеефельде в момент, когда спортсмен переливал себе кровь.

Макс Хауке переливание крови

Австрийское издание Voralberg Online опубликовало видео с ареста лыжников в австрийском Зеефельде.

Издание получило ролик от полиции. На нем австрийский лыжник Макс Хауке делает переливания крови перед гонкой на 15 км.

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Хауке так и не вышел на старт, поскольку его задержали и отвезли в Инсбрук для допроса.

Кроме Хауке также подозреваются его соотечественник Доминик Балдауф, Алексей Полторанин из Казахстана и эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммьярв. Австрийцы и Полторанин свою вину признали.

Напомним, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Торохтий попался на допинге.

ФотоBild.

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