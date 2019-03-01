З’явилося відео затримання австрійського лижника Макса Хауке на чемпіонаті світу в Зеефельді в момент, коли спортсмен переливав собі кров.

Австрійське видання Voralberg Online опублікувало відео з арешту лижників в австрійському Зеефельді.

Видання отримало ролик від поліції. На ньому австрійський лижник Макс Хауке робить переливання крові перед гонкою на 15 км.

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Хауке так і не вийшов на старт, оскільки його затримали і відвезли в Іннсбрук для допиту.

Her blir Hauke tatt på fersken – med nål i armen. https://t.co/KYJyGltL99 pic.twitter.com/OuPc2cCHtH — NRK Sport (@NRK_Sport) 28 февраля 2019 г.

Окрім Хауке також підозрюються його співвітчизник Домінік Балдауф, Алексєй Полторанін з Казахстану та естонці Андреас Веерпалу і Карел Таммьярв. Австрійці та Полторанін свою провину визнали.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон з важкої атлетики Олексій Торохтій попався на допінгу.

Фото: Bild.