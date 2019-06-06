Ирландский боец ММА Конор МакГрегор анонсировал свое возвращение к смешанным единоборствам.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор планирует провести свой двенадцатый бой в октагоне.

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Об этом ирландский боец написал на своей странице в соцсети Twitter.

— У меня 11 боев в UFC на сегодня. Далее — 12-й, – написал Конор.

Имя следующего соперника МакГрегора пока неизвестно, но президент UFC Дана Уайт намекает на реванш Конора и чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Следующий бой Хабиб провел 7 сентября в Абу-Даби с обладателем временного титула Дастином Порье.

К слову, МакГрегор провел первый бой после избиения Хабибом

Фото: Conor McGregor Official

Источник: Conor McGregor