Ірландський боєць ММА Конор МакГрегор анонсував своє повернення до змішаних єдиноборств.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор планує провести свій дванадцятий бій в октагоні.

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Про це ірландський боєць написав на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

— У мене 11 боїв в UFC на сьогодні. Далі — 12-й, – написав Конор.

Ім’я наступного суперника МакГрегора поки не відоме, але президент UFC Дана Вайт натякає на реванш Конора та чемпіона у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.

Наступний бій Хабіб провеле 7 вересня в Абу-Дабі з володарем тимчасового титулу Дастіном Пор’є.

До речі, МакГрегор провів перший бій після побиття Хабібом.

Фото: Conor McGregor Official

Джерело: Conor McGregor