Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на Евро-2020.
Отборочный этап на чемпионат Европы 2020 года стартует 21 марта и продлится до ноября 2019 года.
Сборная Украины попала в группу В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.
Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020
Подопечные Андрея Шевченко начали отбор с выездного матча против действующих чемпионов Европы Португалии 22 марта 2019, а завершат выездным поединком против сборной Сербии 17 ноября 2019.
Группа А
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Англия
|2
|2
|0
|0
|10
|1
|6
|2.
|Чехия
|2
|1
|0
|1
|2
|6
|3
|3.
|Косово
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|2
|4.
|Болгария
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|2
|5.
|Черногория
|3
|0
|2
|1
|3
|7
|2
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|19:00
|Болгария
|1:1
|Черногория
|21:45
|Косово
|1:1
|Болгария
|21:45
|Англія
|5:0
|Чехия
|21:45
|Чорногорія
|1:5
|Англія
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Черногория
|1:1
|Косово
|21:45
|Болгария
|_:_
|Косово
|21:45
|Чехия
|2:1
|Болгария
|21:45
|Чехия
|_:_
|Черногория
Группа В
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Украина
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|7
|2.
|Люксембург
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|4
|3.
|Португалия
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|2
|4.
|Литва
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|1
|5.
|Сербия
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|1
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Люксембург
|2:1
|Литва
|21:45
|Люксембург
|1:2
|Украина
|21:45
|Португалия
|0:0
|Украина
|21:45
|Португалия
|1:1
|Сербия
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Литва
|1:1
|Люксембург
|21:45
|Сербия
|_:_
|Литва
|21:45
|Украина
|5:0
|Сербия
|21:45
|Украина
|_:_
|Люксембург
Группа С
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Сев.Ирландия
|3
|3
|0
|0
|6
|2
|9
|2.
|Германия
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|6
|3.
|Нидерланды
|2
|1
|0
|1
|6
|3
|3
|4.
|Эстония
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|0
|5.
|Беларусь
|3
|0
|0
|3
|1
|8
|0
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|21:45
|Нидерланды
|4:0
|Беларусь
|21:45
|Нидерланды
|2:3
|Германия
|21:45
|Сев.Ирландия
|2:0
|Эстония
|21:45
|Сев.Ирландия
|2:1
|Беларусь
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|21:45
|Эстония
|1:2
|Сев.Ирландия
|21:45
|Беларусь
|_:_
|Сев.Ирландия
|21:45
|Беларусь
|0:2
|Германия
|21:45
|Германия
|_:_
|Эстония
Группа D
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ирландия
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|7
|2.
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|4
|3.
|Грузия
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|3
|4.
|Дания
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|2
|5.
|Гибралтар
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|0
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|16:00
|Грузия
|0:2
|Швейцария
|21:45
|Ирландия
|1:0
|Грузия
|19:00
|Гибралтар
|0:1
|Ирландия
|21:45
|Швейцария
|3:3
|Дания
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|19:00
|Грузия
|3:0
|Гибралтар
|21:45
|Ирландия
|_:_
|Гибралтар
|21:45
|Дания
|1:1
|Ирландия
|21:45
|Дания
|_:_
|Грузия
Группа E
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Венгрия
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|6
|2.
|Хорватия
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|6
|3.
|Уэльс
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|4.
|Словакия
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|3
|5.
|Азербайджан
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|0
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|21:45
|Хорватия
|2:1
|Азербайджан
|16:00
|Уэльс
|1:0
|Словакия
|21:45
|Словакия
|2:0
|Венгрия
|19:00
|Венгрия
|2:1
|Хорватия
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|16:00
|Хорватия
|2:1
|Уэльс
|19:00
|Азербайджан
|_:_
|Словакия
|19:00
|Азербайджан
|1:3
|Венгрия
|21:45
|Венгрия
|_:_
|Уэльс
Группа F
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Испания
|3
|3
|0
|0
|8
|2
|9
|2.
|Швеция
|3
|2
|1
|0
|8
|4
|7
|3.
|Румыния
|3
|1
|1
|1
|7
|5
|4
|4.
|Мальта
|3
|1
|0
|2
|2
|6
|3
|5.
|Норвегия
|3
|0
|2
|1
|6
|7
|2
|6.
|Фарерские о-ва
|3
|0
|0
|3
|3
|10
|0
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|19:00
|Мальта
|2:1
|Фареры
|21:45
|Мальта
|0:2
|Испания
|19:00
|Швеция
|2:1
|Румыния
|21:45
|Норвегия
|3:3
|Швеция
|21:45
|Испания
|2:1
|Норвегия
|21:45
|Румыния
|4:1
|Фареры
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Норвегия
|2:2
|Румыния
|21:45
|Испания
|_:_
|Швеция
|21:45
|Фареры
|1:4
|Испания
|21:45
|Мальта
|_:_
|Румыния
|21:45
|Швеция
|3:0
|Мальта
|21:45
|Фареры
|_:_
|Норвегия
Группа G
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Польша
|3
|3
|0
|0
|4
|0
|9
|2.
|Израиль
|3
|2
|1
|0
|8
|3
|7
|3.
|Македония
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|4
|4.
|Австрия
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|3
|5.
|Словения
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|2
|6.
|Латвия
|3
|0
|0
|3
|1
|8
|0
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Австрия
|0:1
|Польша
|19:00
|Израиль
|4:2
|Австрия
|21:45
|Израиль
|1:1
|Словения
|21:45
|Польша
|2:0
|Латвия
|21:45
|Македония
|3:1
|Латвия
|21:45
|Словения
|1:1
|Македония
|3 тур. 7.06
|4 тур. 10.06
|21:45
|Австрия
|1:0
|Словения
|21:45
|Латвия
|_:_
|Словения
|21:45
|Латвия
|0:3
|Израиль
|21:45
|Польша
|_:_
|Израиль
|21:45
|Македония
|0:1
|Польша
|21:45
|Македония
|_:_
|Австрия
Группа H
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Турция
|3
|3
|0
|0
|8
|0
|9
|2.
|Франция
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|6
|3.
|Исландия
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|6
|4.
|Албания
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|3
|5.
|Молдова
|3
|1
|0
|2
|2
|8
|3
|6.
|Андорра
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|0
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Албания
|0:2
|Турция
|19:00
|Турция
|4:0
|Молдова
|21:45
|Андорра
|0:2
|Исландия
|21:45
|Андорра
|0:3
|Албания
|21:45
|Молдова
|1:4
|Франция
|21:45
|Франция
|4:0
|Исландия
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|16:00
|Исландия
|1:0
|Албания
|21:45
|Албания
|_:_
|Молдова
|19:00
|Молдова
|1:0
|Андорра
|21:45
|Андорра
|_:_
|Франция
|21:45
|Турция
|2:0
|Франция
|21:45
|Исландия
|_:_
|Турция
Группа I
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|1
|9
|2.
|Россия
|3
|2
|0
|1
|14
|3
|6
|3.
|Шотландия
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|6
|4.
|Кипр
|3
|1
|0
|2
|6
|4
|3
|5.
|Казахстан
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|3
|6.
|Сан-Марино
|3
|0
|0
|3
|0
|16
|0
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|17:00
|Казахстан
|3:0
|Шотландия
|16:00
|Казахстан
|0:4
|Россия
|19:00
|Кипр
|5:0
|Сан-Марино
|19:00
|Сан-Марино
|0:2
|Шотландия
|21:45
|Бельгия
|3:1
|Россия
|21:45
|Кипр
|0:2
|Бельгия
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|19:00
|Россия
|9:0
|Сан-Марино
|17:00
|Казахстан
|_:_
|Сан-Марино
|21:45
|Бельгия
|3:0
|Казахстан
|21:45
|Бельгия
|_:_
|Шотландия
|21:45
|Шотландия
|2:1
|Кипр
|21:45
|Россия
|_:_
|Кипр
Группа J
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Италия
|3
|3
|0
|0
|11
|0
|9
|2.
|Финляндия
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|6
|3.
|Греция
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|4
|4.
|Босния и Герцеговина
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|4
|5.
|Армения
|3
|1
|0
|2
|4
|4
|3
|6.
|Лихтенштейн
|3
|0
|0
|3
|0
|11
|0
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|21:45
|Италия
|2:0
|Финляндия
|19:00
|Армения
|0:2
|Финляндия
|21:45
|Босния и Герцеговина
|2:1
|Армения
|21:45
|Босния и Герцеговина
|2:2
|Греция
|21:45
|Лихтенштейн
|0:2
|Греция
|21:45
|Италия
|6:0
|Лихтенштейн
|3 тур. 8.06
|4 тур. 11.06
|19:00
|Армения
|3:0
|Лихтенштейн
|21:45
|Греция
|_:_
|Армения
|19:00
|Финляндия
|2:0
|Босния и Герцеговина
|21:45
|Италия
|_:_
|Босния и Герцеговина
|21:45
|Греция
|0:3
|Италия
|21:45
|Лихтенштейн
|_:_
|Финляндия
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