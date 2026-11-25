Матч Шахтер – Фенербахче в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27 состоится 25 ноября на стадионе Стемфорд Бридж в Лондоне (Великобритания).

Начало матча – 22:00 по киевскому времени.

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Шахтер – Фенербахче: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Шахтер – Фенербахче в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на OTT-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Матч Шахтер – Фенербахче прокомментирует Вадим Скичко.

На матче будет работать английская бригада арбитров во главе с 41-летним Майклом Оливером. Ему будут ассистировать Стюарт Берт и Джеймс Мейнваринг. Резервным арбитром назначен Эндрю Мэдли.

За систему VAR будет отвечать Стюарт Аттвелл, которому будет помогать Даррен Ингленд.

По итогам общего турнирного зачета восемь лучших команд автоматически выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с девятого по 24-е, попадут в стыковые матчи.

Напомним, в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов подопечные Арды Турана уступили португальскому Спортингу со счетом 0:1. Сейчас в активе команды 4 очка.

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