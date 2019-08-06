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Факты / Спорт

Скандал в Германии: капитан футбольного клуба пришел на матч с неонацистами

Руководство немецкого клуба Хемницер вынуждено было пойти на радикальные меры из-за политических взглядов своего капитана.

ФК Хемницер

Руководство немецкого футбольного клуба Хемницер, который выступает в третьем немецком дивизионе, разорвало контракт с капитаном команды Даниэлем Франом.

Причиной такого решения Хемницера стало его появление на стадионе вместе с членами радикального ультраправого объединения Kaotic Chemnitz.

Инцидент произошел во время матча с Халлешером. Фран, который восстанавливался после травмы, решил поддержать свою команду в компании неонацистов. После этого контракт футболиста с клубом был расторгнут.

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За Хемницер Фран выступал с 2016 года. В марте 2019 футболист отпраздновал гол в футболке с надписью Поддерживай местных хулиганов, которая была посвящена смерти лидера неонацистской групировки.

К слову, фанаты сорвали матч чемпионата Швейцарии и отобрали футболки у игроков.

Источник: Spox, Chemnitzer FC

ФотоChemnitzer FC

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